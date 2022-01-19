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"Макдоналдс" планирует открыть 12 ресторанов в Татарстане за пять лет

В республике работают 29 заведений сети

КАЗАНЬ, 19 января. /ТАСС/. "Макдоналдс" планирует расширить сеть ресторанов в Татарстане. В планах компании на ближайшие пять лет открытие 12 заведений. Планируемые инвестиции превышают 1 млрд рублей, сообщила на итоговом заседании коллегии Агентства инвестиционного развития Татарстана его руководитель Талия Минуллина.

"В течение пяти лет компания "Макдоналдс" планирует открыть еще 12 [ресторанов]. И это создание более 1 тыс. рабочих мест и более 1 млрд инвестиций. 1,2 млрд они пока заявили, но, думаю, эта сумма будет увеличена", - сказала Минуллина.

По ее словам, компания "Макдоналдс" показала в 2019-2020 годах в Татарстане одни из самых высоких показателей продаж по России. Сейчас в республике открыто 29 заведений сети.

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