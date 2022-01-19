Свердловские власти намерены построить и восстановить 14 объектов по принципу ГЧП

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 января. /ТАСС/. Перечень из 14 объектов, которые могут быть построены и восстановлены на принципах государственно-частного партнерства (ГЧП), утвержден в Свердловской области. В список вошли в том числе проекты в сфере здравоохранения, образования и туризма, сообщили в среду в департаменте информационной политики региона.

"Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев утвердил перечень из 14 объектов, которые могут быть построены и восстановлены на принципах государственно-частного партнерства. Частных инвесторов планируется привлечь для строительства школ, больниц, а также развития туризма и сохранения объектов культурного наследия", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о планах заключения концессий по строительству двух школ с общим объемом инвестиций около 2,7 млрд рублей. Как отметили в департаменте, в январе был объявлен конкурс на право заключения соглашения на строительство школы на 925 мест в Екатеринбурге. Еще один конкурс на строительство школы в Верхней Пышме на 1135 мест будет объявлен до конца месяца.

Также на условиях концессии планируется построить восьмиэтажный корпус операционного блока Свердловской областной клинической больницы №1, где будут размещены 26 операционных и 36 коек отделения реанимации и интенсивной терапии. Стоимость строительства объекта оценивается в 1,2 млрд рублей, еще 3 млрд рублей потребуются на закупку и установку оборудования.

Регион также планирует привлечь частного инвестора для реконструкции и расширения клинико-диагностического центра "Охрана матери и ребенка" в Екатеринбурге. В будущем центр сможет принимать 439 пациентов в сутки. Стоимость проекта составляет порядка 1,4 млрд рублей. Всего на создание объектов здравоохранения на принципах ГЧП планируется привлечь порядка 10 млрд рублей.

Также в утвержденный перечень включены проекты в сфере туризма и сохранения объектов культурного наследия. В том числе, гостиница "Исеть" в центре Екатеринбурга, горнолыжный комплекс "Гора Белая", здание земского училища в Нижнем Тагиле, бывший дом Чистякова в Ирбите и другие.

О концессиях в регионе

В настоящее время на территории Свердловской области реализуется 70 концессионных соглашений с объемом частных инвестиций порядка 40 млрд рублей. Так, в рамках ГЧП строится трамвайная ветка Екатеринбург - Верхняя Пышма, создается железнодорожная инфраструктура между станцией Верхняя Салда и особой экономической зоной "Титановая долина". Также внебюджетные источники привлекают в сфере ЖКХ, в 2021 году для модернизации и создания новых систем ЖКХ было заключено 14 концессий на сумму более 2,5 млрд рублей.