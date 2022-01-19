МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Группа НЛМК разработала стальной прокат с антибактериальным покрытием, которое может сохранять свои свойства в течение десятилетий, говорится в сообщении сталелитейной компании. Вывод продукта на рынок запланирован на начало 2022 года.

Основа антибактериального покрытия - соединения ионов меди и серебра, которые разрушают клеточную мембрану бактерий и грибков при соприкосновении, сообщается в пресс-релизе. Это позволяет на 100% снизить присутствие бактерий на поверхности проката.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе НЛМК, сначала на холоднокатаный стальной прокат наносится цинковое, а затем лакокрасочное покрытие, в котором содержатся соединения ионов.

Ионы вводятся непосредственно в лакокрасочный материал - это делает продукт более устойчивым к механическому воздействию и позволяет сохранить антибактериальный эффект на десятилетия, подчеркивает компания.

Такой прокат может успешно использоваться в отделке медицинских помещений и других объектов, к которым предъявляются высокие требования по чистоте и безопасности. Антимикробные свойства нового продукта НЛМК соответствуют стандартам ГОСТ и успешно прошли экспертизу Федерального медико-биологического агентства Минздрава РФ.

Группа НЛМК - вертикально интегрированная металлургическая компания, один из крупнейший производителей стальной продукции в России. Производственные активы группы расположены в России, Европе и США. Основной акционер НЛМК - Владимир Лисин, который владеет 79,3% акций через Fletcher Group Holdings Limited. В свободном обращении - 20,7% акций компании.