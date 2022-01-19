Доходы бюджета Омской области в 2021 году выросли на рекордный за пять лет показатель

ОМСК, 19 января. /ТАСС/. Налоговые и неналоговые доходы бюджета Омской области выросли в 2021 году на 17,3% до 79,5 млрд рублей. Как сообщил ТАСС министр финансов региона Вадим Чеченко, это рекордный показатель роста для Омской области за последние пять лет.

"Динамика по налоговым и неналоговым доходам в прошлом году сложилась на уровне 117,3% по сравнению за прошлым периодом. Это хороший для нас рост, лучший за последние пять лет", - сказал Чеченко.

Он отметил, что добиться роста удалось в первую очередь благодаря росту налога на прибыль, который увеличился за год на 42% до 22,2 млрд рублей. "Именно за счет него и сложился основная динамика, прирост составил 6,5 млрд рублей, [этот налог] на второе место вышел среди всех налоговых источников, обошел акцизы", - пояснил министр. Также регион получил на 4 млрд рублей (+68%) больше акцизов на нефтепродукты.

По словам Чеченко, Омская область по-прежнему отстает по росту налоговых отчислений от всероссийских показателей, несмотря на активную работу с инвесторами. "Инвестиции не могут давать мгновенный эффект, это эффект отложенный, причем, я считаю, минимум на пять лет, - отметил глава омского Минфина. - Хороший в этом смысле пример - завод "Полиом" (введен в эксплуатацию в 2012 году). Он получал и льготы, и финансирование. А сейчас это предприятие на третьем месте по налогу на прибыль, который сопоставим с налогом Омского нефтезавода".

Министр добавил, что в Омской области при поддержке властей реализуется несколько масштабных инвестпроектов, которые со временем также внесут свой вклад в налоговые доходы региона. В частности, это проект строительства завода катализаторов "Газпром нефти" и особая экономическая зона нефтехимической направленности "Авангард".

Бюджет Омской области за 2021 год исполнили с дефицитом в 2,4 млрд рублей с доходами в размере 126,8 млрд рублей (+10,2%) и расходами в размере 129,2 млрд рублей (+10,6%). Госдолг региона на 1 января 2022 году составил 45,8 млрд рублей. Благодаря привлечению бюджетный кредитов на сумму более 8 млрд рублей расходы на обслуживание госдолга снизились с 1,25 млрд в 2020 году до 1,1 млрд рублей. В целом уровень долговой нагрузки областного бюджета составляет 57,6% от уровня налоговых и неналоговых доходов при установленном Минфином России пределе в 66%.