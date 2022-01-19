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Пандемия COVID-19
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Сбер с 20 января отправит 70% сотрудников в Москве на удаленку

Отделения банка продолжат работать в штатном режиме

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Сбер в связи с эпидемиологической ситуацией с завтрашнего дня переведет 70% сотрудников московских офисов на удаленный формат работы. Отделения банка продолжат работать в штатном режиме, следует из сообщения пресс-службы кредитной организации.

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"Сбер увеличивает число сотрудников, работающих удаленно, до 70%, в связи со стремительным распространением нового штамма коронавируса "омикрон". Решение вступает в силу с 20 января 2022 года. Данная мера позволит минимизировать рост заболеваемости среди сотрудников Сбера и членов их семей", - сообщила пресс-служба.

Перевод на удаленный формат касается сотрудников, которые работают в офисах банка в Москве. Подразделения Сбербанка в регионах будут принимать решения самостоятельно, в зависимости от эпидемиологической ситуации на территории.

Ранее глава Сбербанка Герман Греф сообщил журналистам, что Сбербанк с 17 января отправит на удаленный режим работы 50% своих сотрудников. До этого на удаленном режиме находились около 30% сотрудников банка.

В новость внесены изменения (17:15 мск) - скорректированы заголовок и лид.

Теги
РоссияГреф, Герман ОскаровичПандемия COVID-19
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