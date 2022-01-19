Путин высоко оценил экономическое сотрудничество РФ и Ирана в пандемию

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин отметил в среду на встрече с коллегой из Ирана Эбрахимом Раиси, что развитие товарооборота двух стран продолжается даже в пандемию.

"Несмотря на пандемию, в позапрошлом году у нас наблюдался определенный, небольшой, но все-таки рост товарооборота свыше 6%. А в прошлом году - 38 с лишним процентов роста", - сказал Путин.

Он напомнил, что Россия и Иран реализуют крупные проекты. "Работа идет по очень многим направлениям", - продолжил президент РФ.

Он поблагодарил Раиси за то, что тот нашел время и смог приехать в Москву, хотя пандемия все еще продолжается. Путин добавил, что находится с президентом Ирана в постоянном контакте. "Конечно, ни видеоконференции, ни телефонные разговоры не могут заменить хотя бы такого, но личного общения", - заметил он. Переговоры двух президентов проходят в Екатерининском зале Кремля, но эпидемиологическая ситуация наложила свой отпечаток на привычный протокол: Путин и Раиси расположились за большим овальным столом в центре зала на расстоянии нескольких метров друг от друга.

Раиси официально вступил в должность президента Ирана 5 августа прошлого года, набрав на выборах более 60% голосов. Нынешний визит в Россию стал для него первым на этом посту, при этом за прошедшие месяцы Раиси и Путин несколько раз общались по телефону.