Более 500 рабочих мест создали на территории опережающего развития "Якутия"

ЯКУТСК, 19 января. /ТАСС/. Свыше 500 рабочих мест создано на территории опережающего развития (ТОР) "Якутия", всего в проекты вложено 4 млрд рублей. Об этом сообщается в среду на сайте Корпорации развития Дальнего Востока (КРДВ).

"Большинство из уже запущенных 11 проектов специализируются на производстве строительных материалов и оборудования для сферы ЖКХ. Работают круглогодичный тепличный комплекс, ювелирно-гранильный кластер и другие предприятия. На сегодня частными инвесторами уже вложены в проекты 4 млрд рублей и создано 515 рабочих мест", - приводятся слова директора управляющей компании ТОР "Якутия" Дмитрия Борисова.

По данным КРДВ, статус резидента ТОР "Якутия" присвоен 30 предприятиям, которые реализуют проекты на сумму 13,3 млрд рублей и создают 1,6 тыс. рабочих мест.

В 2015 году в пригороде Якутска была создана территория опережающего развития "Индустриальный парк "Кангалассы". В феврале 2020 года правительство РФ расширило границы территории и сменило ее название на ТОР "Якутия".