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Правительство Молдавии одобрило введение режима ЧП из-за газового кризиса

Теперь это решение должно быть утверждено парламентом
Дом правительства Молдавии Tatiana Shikova/Shutterstock/FOTODOM
Описание
Дом правительства Молдавии
© Tatiana Shikova/Shutterstock/FOTODOM

КИШИНЕВ, 19 января. /ТАСС/. Правительство Молдавии одобрило в среду на заседании введение режима чрезвычайного положения на 60 дней из-за газового кризиса.

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"Решение одобрено. Оно также должно быть утверждено парламентом. После этого комиссия по чрезвычайным ситуациям предпримет ряд мер для бесперебойного снабжения газом потребителей", - сказала премьер-министр республики Наталья Гаврилица на заседании, которое транслировала пресс-служба кабмина.

Она напомнила, что накануне поступило уведомление от "Газпрома" о возможном приостановлении поставок газа в республику, если газораспределительная компания "Молдовагаз" не рассчитается за текущее потребление топлива.

В октябре прошлого года "Молдовагаз" и "Газпром" продлили контракт на поставку топлива на пять лет. Его важным положением стала договоренность до 20-го числа каждого месяца оплачивать стоимость газа, потребленного в предыдущем месяце, а также половину объема, потребленного в текущем месяце. В ноябре прошлого года республика просрочила платежи и получила уведомление от "Газпрома" о возможном прекращении поставок газа через 48 часов. Тогда недостающие средства выделило правительство республики.

В январе глава "Молдовагаза" Вадим Чебан сообщил, что компания вновь столкнулась с финансовыми трудностями из-за несвоевременной корректировки тарифов в республике. В этой ситуации компании не хватает около $25 млн, чтобы погасить обязательства до 20 января.

Как сообщала Гаврилица, накануне в Кишиневе получили новое предупреждение от "Газпрома". Власти рассматривают варианты выделения дополнительных финансовых средств, чтобы не допустить приостановки поставок газа потребителям.

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