ЦБ предложит поправки в законодательство о возможности компаний оказывать платежные услуги

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Банк России разработал изменения в законодательство, согласно которым не только банки, но и финтех-компании, нефинансовые организации, а также небанковские финансовые организации (страховые, брокерские и микрофинансовые компании) смогут оказывать платежные услуги, следует из сообщения регулятора.

"Введение института небанковских поставщиков платежных услуг (НППУ) предусмотрено Стратегией развития национальной платежной системы на 2021-2023 годы. Это будет содействовать повышению качества и доступности услуг для граждан, снижению их стоимости, а также в целом упростит клиентский путь. Бизнес сможет создавать собственные платежные сервисы, интегрируя их в предоставляемые клиентам услуги, тем самым сокращая свои издержки на платежи. Кроме того, реализация инициативы будет способствовать развитию конкуренции на платежном рынке", - сообщает Банк России, отмечая, что инициативы по регулированию деятельности НППУ будут обсуждаться с заинтересованными участниками рынка.

Планируется два типа поставщиков, для которых будут установлены требования к допуску на рынок, деятельности, а также надзору и наблюдению со стороны Банка России. По мнению ЦБ, такое регулирование позволит обеспечить равные условия работы НППУ с другими участниками платежного рынка, а также избежать регуляторного арбитража.

НППУ первого типа будут заниматься только инициированием переводов по поручению клиентов, и их чистые активы должны быть не менее 5 млн рублей. Полномочия НППУ второго типа, помимо инициирования, предусматривают также осуществление платежей с открытием электронных кошельков. При этом чистые активы у них должны быть выше - не менее 50 млн рублей.

Сообщается, что будут установлены требования к деловой репутации должностных лиц и учредителей (участников) НППУ и защите информации, а также в части организации работы по управлению рисками и ПОД/ФТ (противодействие отмыванию доходов и финансированию терроризма).

О введении института НППУ

Ввести институт НППУ с двумя типами платежных услуг Банк России предложил в опубликованном в августе 2021 года докладе для общественных консультаций "Совмещение видов деятельности на финансовом рынке". В сентябре 2021 года глава Банка России Эльвира Набиуллина также заявила о планах ввести категорию небанковских поставщиков платежных услуг, которые смогут работать и с бизнесом, и с гражданами. Это, по ее словам, означает, что дальше сохранять высокие комиссии за платежные услуги будет "очень и очень трудно".

Также о том, что будет сформирована правовая основа для введения института небанковских поставщиков платежных услуг, включая определение критериев и процедуры входа таких организаций на рынок и порядок их деятельности говорится в основных направлениях развития финансового рынка РФ на 2022 год и период 2023 и 2024 годов.