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"Госуслуги" начнут сообщать автовладельцам об отзывных кампаниях по их машинам

Росстандарт также намерен в 2022 году наладить передачу сведений об отзывных кампаниях транспортных средств посредством "витрины данных" в Национальной системе управления данными

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Росстандарт начнет в этом году через портал госуслуг информировать владельцев автомобилей о подпадании их машин под отзывную кампанию, сообщило ведомство.

"Информирование владельцев транспортных средств посредством проактивного сервиса на портале госуслуг о необходимости прохождения отзывной кампании также запланировано на 2022 год", - говорится в сообщении.

Также ведомство намерено в этом году наладить передачу сведений об отзывных кампаниях транспортных средств посредством "витрины данных" в Национальной системе управления данными. "В частности, планируется передача данных в Систему электронных паспортов, а также заинтересованным организациям, в том числе страховым компаниям", - поясняет Росстандарт.

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