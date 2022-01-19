"Госуслуги" начнут сообщать автовладельцам об отзывных кампаниях по их машинам

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Росстандарт начнет в этом году через портал госуслуг информировать владельцев автомобилей о подпадании их машин под отзывную кампанию, сообщило ведомство.

"Информирование владельцев транспортных средств посредством проактивного сервиса на портале госуслуг о необходимости прохождения отзывной кампании также запланировано на 2022 год", - говорится в сообщении.

Также ведомство намерено в этом году наладить передачу сведений об отзывных кампаниях транспортных средств посредством "витрины данных" в Национальной системе управления данными. "В частности, планируется передача данных в Систему электронных паспортов, а также заинтересованным организациям, в том числе страховым компаниям", - поясняет Росстандарт.