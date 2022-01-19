Число отозванных в 2021 году автомобилей снизилось почти вдвое

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Число попавших под отзывную кампанию транспортных средств в 2021 году достигло 325,9 тыс. против 647,6 тыс. в 2020 году. Росстандарт согласовал отзыв автомобилей всех сегментов в рамках 111 программ отзыва, сообщила пресс-служба ведомства.

"Росстандарт в 2021 году согласовал 111 программ мероприятий (добровольный отзыв) по предотвращению причинения вреда от находящихся в эксплуатации транспортных средств. Общее количество отозванных транспортных средств составило 325 945 единиц", - говорится в сообщении.

Вместе с тем Росстандарт отмечает тенденцию по снижению количества отзываемых, то есть несоответствующих требованиям Технического регламента Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств" (ТР ТС 018/2011), автомобилей. Так, в 2020 году на ремонт было отозвано 648 965 единиц, а в 2019 году - 649 594 единиц.