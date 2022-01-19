СМИ: власти Бразилии рассматривают возможность запрета Telegram

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 19 января. /ТАСС/. Работа мессенджера Telegram может оказаться под запретом в Бразилии из-за опасений насчет распространения дезинформации с использованием приложения. Об этом пишет в среду газета Valor Economico со ссылкой на источники в Высшем избирательном суде страны (TSE, местный аналог ЦИК).

В частности, как сообщает издание, в ведомстве опасаются, что Telegram может использоваться для массовой рассылки лживых новостей и иного рода дезинформации в преддверии запланированных на октябрь текущего года всеобщих выборов. В связи с этим действующий глава TSE Луис Роберту Баррозу направил несколько писем создателю мессенджера Павлу Дурову, однако не получил ответа ни на одно из них - ни по электронной почте, ни по физическому адресу его компании в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ).

В этих письмах, пишет Valor Economico, TSE предлагал провести встречу с администрацией Telegram и обсудить возможные меры, направленные на обеспечение безопасности предстоящих выборов. Аналогичные договоренности уже имеются с онлайн-платформами Twitter, Facebook и WhatsApp. Как указывает издание, мессенджер Telegram в последнее время набирает популярность среди сторонников действующего президента страны Жаира Болсонару, который успешно использовал соцсети и приложения для мгновенного обмена сообщениями в ходе предыдущей избирательной кампании 2018 года.

Ранее Баррозу заявлял, что "ни один из существенных участников избирательного процесса 2022 года не может работать в Бразилии, не имея должного юридического представительства, которое бы отвечало за соблюдение национальных законов и судебных решений". Таким образом он намекал на необходимость открытия физического представительства таких компаний, в том числе Telegram, в южноамериканской республике. В противном случае, полагает он, их работа на территории страны должна быть запрещена законодателями.

Как пишет издание, после возвращения TSE с каникул в феврале 2022 года Баррозу намерен обсудить ситуацию вокруг Telegram с коллегами, чтобы определить "возможные меры".