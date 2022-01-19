Токаев заявил, что власти Казахстана нацелены на повышение благосостояния граждан

НУР-СУЛТАН, 19 января. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что власти республики нацелены на повышение благосостояния граждан и устранение разрыва в доходах.

"Повестка нового Казахстана нацелена на повышение благосостояния граждан, устранение разрыва в доходах, создание рабочих мест и сдерживание инфляции. Все наши усилия направлены на обеспечение безопасных и более качественных условий жизни для миллионов казахстанцев", - написал Токаев в среду в Twitter.

Токаев заявил, что правительство страны примет меры для повышения доверия местных и иностранных инвесторов.

"Экономика Казахстана показала свою устойчивость. Правительство примет все необходимые меры для повышения доверия отечественных, иностранных инвесторов и торговых партнеров. Мы гарантируем открытость национальной экономики, неприкосновенность контрактов, уважение прав интеллектуальной собственности и беспощадную борьбу с коррупцией", - написал он.