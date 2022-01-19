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Bloomberg: Китай импортировал рекордные 9,8 млн тонн пшеницы в 2021 году

По данным агентства, закупки в годовом исчислении выросли на 17%

ТАСС, 19 января. Китай закупил рекордные 9,8 млн тонн пшеницы из-за рубежа в прошлом году. В основном это связано с изменениями в рационе питания населения КНР, сообщило в среду агентство Bloomberg.

Закупки импортной пшеницы Китая в 2021 в годовом исчислении выросли на 17%. Это вызвано, в частности, высокими внутренними ценами на кукурузу и низкой урожайностью зерновых культур. Отмечается, что рост потребления пшеницы, которая идет на хлебобулочные изделия, лапшу и пельмени, свидетельствует о растущем уровне благосостояния граждан страны. Также эту зерновую культуру используют в качестве корма для домашнего скота.

Официальный представитель консалтинговой компании Sitonia Дарин Фридрихс заявил, что в 2022 году ожидается увеличение импорта пшеницы в КНР.

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