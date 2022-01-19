В Калининграде и Владивостоке планируют развивать игорные кластеры

СОЧИ, 19 января. /ТАСС/. Игорные зоны планируют развивать в Калининграде и Владивостоке для наращивания туристического потенциала, увеличения торгового оборота и налаживания международных связей, сообщил ТАСС директор по развитию игорной зоны "Красная Поляна", руководитель ассоциации операторов индустрии развлечений Дмитрий Анфиногенов.

"Инвесторы заинтересованы в развитии игорных кластеров: такие зоны можно использовать и для проведения корпоративных мероприятий, и для развлекательной части в рамках деловой программы форума. Мы будем развивать свою географию присутствия, расширяя зону охвата в Калининграде и Владивостоке", - сказал он.

Собеседник подчеркнул, что подобные инвестиции оправданы, так как это направление дает импульс развитию многим отраслям экономики: улучшается туристическая привлекательность региона, инвестиционный климат, расширяется торговый оборот, усиливаются связи между регионами внутри страны, а также на международном уровне.

Проекты планируют реализовать в течение нескольких лет, при этом кластеры подразумевают не только казино, но и гостиничные комплексы, тематический парк развлечений, площадку для гольфа.

"Пандемия изменила ситуацию на туристическом рынке, но надо учитывать - неизбежные перемены произошли во всем мире, однако мы не намерены отказываться от своих планов по привлечению отечественных и иностранных туристов", - добавил Анфиногенов.

Игорная зона "Красная Поляна" находится в Сочи и была создана в 2017 году. В ее состав входят три игорных заведения: "Казино Сочи", зал игровых автоматов "Бонус Slots" и казино "Бумеранг". В состав игорной зоны входят также театр, апарт-отель "Бонус", несколько ресторанов и спортивно-развлекательная площадка Red Arena. За пять лет игорную зону "Красная Поляна" посетили 2 826 739 гостей, из них более 355 000 иностранцев из 170 стран мира.