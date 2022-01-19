Заливка бетона под энергоблок №4 АЭС "Аккую" может начаться в 2022 году

ДУБАЙ, /ОАЭ/, 19 января. Росатом планирует начать заливку бетона под энергоблок №4 АЭС "Аккую" (Турция) в 2022 году. Об этом заявил в среду заместитель генерального директора АО "Русатом энерджи интернешнл" (РЭИ, компания госкорпорации "Росатом") Антон Дедусенко, выступая на форуме "Проекты Росатома на Ближнем Востоке и в Северной Африке" в рамках недели Росатома на ЭКСПО-2020.

"Что касается энергоблока №4, мы ожидаем, что заливку бетона мы начнем в 2022 году", - сказал Дедусенко, отметив, что лицензия на строительство блока уже получена (в октябре 2021 года - прим. ТАСС).

АЭС "Аккую" - строящаяся атомная электростанция на южном побережье Турции. Сооружается по российскому проекту, включающему строительство и ввод в эксплуатацию четырех энергоблоков с реакторами типа ВВЭР-1200 поколения 3+. Соглашение о строительстве станции было подписано в мае 2010 года. Проект реализуется по схеме BOO (build-own-operate - строй-владей-эксплуатируй). На сегодняшний день площадка сооружения атомной электростанции "Аккую" - одна из крупнейших атомных строек в мире. На стройплощадке ежедневно трудятся более 13 тысяч человек, задействовано более 1 000 единиц строительной техники и автотранспорта, в том числе свыше 70 строительных кранов.

Заливка первого бетона под энергоблок №1 АЭС "Аккую" состоялась 3 апреля 2018 года, под второй блок - в конце июня 2020 года, строительство блока №3 началось 10 марта 2021 года.