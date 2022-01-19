Парламент Молдавии обсудит предложение кабмина ввести режим ЧП в энергетике

КИШИНЕВ, 19 января. /ТАСС/. Парламент Молдавии соберется в четверг, 20 января, на двухдневное внеочередное заседание, чтобы рассмотреть предложение правительства ввести режим ЧП в энергетике из-за газового кризиса. Об этом заявил в ходе брифинга спикер Игорь Гросу.

"Постоянное бюро парламента решило созвать внеочередное заседание, которое пройдет 20 и 21 января. Завтра в парламенте мы ждем правительство, чтобы обсудить инициативу о введении режима ЧП в энергетике из-за газового кризиса", - сказал Гросу.

Премьер Молдавии Наталья Гаврилица заявила, что правительство поможет газораспределительной компании "Молдовагаз" рассчитаться с "Газпромом" и избежать прекращения поставок газа. По ее словам, кабинет обратился в парламент с просьбой ввести режим ЧП в энергетике, что позволит принять необходимые меры. В частности, планируется отсрочить выплату налога на добавленную стоимость ["Молдовагазом"], также правительство выплатит в аванс компенсации за газ для населения. Эти две меры должны покрыть недостающую сумму для расчетов с "Газпромом". Гаврилица заверила, что власти успеют перевести деньги и избежать прекращения поставок газа с 21 января.

По данным кабинета министров, "Молдовагазу" не хватает примерно $25 млн, чтобы рассчитаться за топливо, потребленное в период с 1 по 15 января.

В октябре прошлого года "Молдовагаз" и "Газпром" продлили контракт на поставку топлива на пять лет. Его важным положением стала договоренность до 20-го числа каждого месяца оплачивать стоимость газа, потребленного в предыдущем месяце, а также половины объема, потребленного в текущем месяце. В ноябре прошлого года республика просрочила платежи и получила уведомление от "Газпрома" о возможном прекращении поставок газа через 48 часов. Тогда недостающие средства выделило правительство республики.

В январе глава "Молдовагаза" Вадим Чебан сообщил, что компания вновь столкнулась с финансовыми трудностями из-за несвоевременной корректировки тарифов в республике. Так, в январе закупочная цена на российский газ для Молдавии выросла до $647 за тысячу кубометров, а в тарифе утверждена цена примерно на уровне $450.