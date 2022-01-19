Куриные яйца в России с 11 по 14 января подешевели на 1,1%

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Куриные яйца в России с 11 по 14 января 2022 года подешевели на 1,1%. Об этом говорится в материалах Росстата.

"Яйца куриные в среднем по стране стали дешевле на 1,1%, в том числе в 63 субъектах Российской Федерации - на 0,1-5%. В пяти субъектах цены не изменились. В 17 субъектах цены на яйца куриные стали дороже на 0,1-1,7%", - отмечается в сообщении.

В ведомстве также сообщили, что за период с 11 по 14 января 2022 года выросли цены: на макаронные изделия - на 0,7%, муку пшеничную - на 0,6%, консервы фруктово-ягодные для детского питания - на 0,5%, консервы мясные для детского питания, молоко стерилизованное, печенье - на 0,4%, говядину, масло сливочное, маргарин, сметану, вермишель, рис, водку - на 0,3%, творог, сыры сычужные, хлеб, консервы овощные для детского питания - на 0,2%, рыбу мороженую, обеды в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации) - на 0,1%.

По данным Росстата, цены на сахар-песок в среднем по России выросли на 0,5%, в том числе в 63 субъектах Российской Федерации - на 0,1-2,6%. Цены на крупу гречневую в среднем по России увеличились на 0,4%, в том числе в 52 субъектах Российской Федерации - на 0,1-5%. Цены на плодоовощную продукцию увеличились в среднем на 0,9%, в том числе на капусту белокочанную - на 2,1%, помидоры - на 2,0%, свеклу столовую - на 1,3%, бананы - на 1,1%, морковь - на 0,7%, яблоки и огурцы - на 0,6%, картофель - на 0,3%, лук репчатый - на 0,1%. Масло подсолнечное в среднем по России подешевело на 0,1%, в том числе в 29 субъектах Российской Федерации - на 0,1-7,2%.

Снижение цен на мясо кур в среднем по стране составило 0,4%, в том числе в 57 субъектах Российской Федерации - 0,1-2,5%. Цены на пшено снизились на 0,9%, конфеты шоколадные - на 0,6%, свинину и колбасы вареные - на 0,3%, сосиски, сардельки, смеси сухие для детского питания, чай черный - на 0,2%, колбасы полукопченые и варено-копченые - на 0,1%.