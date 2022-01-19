Мощность плодохранилищ в Кабардино-Балкарии увеличилась на 20% за год

НАЛЬЧИК, 19 января. /ТАСС/. Мощности плодохранилищ в Кабардино-Балкарии (КБР) за год увеличились на 20%, сообщили в среду журналистам в пресс-службе регионального Минсельхоза.

"В Кабардино-Балкарии на конец 2021 года мощности плодохранилищ составили 182,2 тыс. тонн единовременного хранения продукции, это на 31,8 тыс.тонн, или на 20% больше, чем годом ранее", - говорится в сообщении.

Ежегодное увеличение площадей под многолетними плодово-ягодными насаждениями, рост объемов производства плодов и ягод требуют ввода новых мощностей хранения, уточнили в министерстве.

"Без современных плодохранилищ невозможно решать вопросы по круглогодичному хранению плодово-ягодной продукции и снабжению населения свежими фруктами. В планах - наращивать мощности хранения, способствует этому и государственная поддержка. Так, в 2021 году на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов агропромышленного комплекса, куда вошли проекты по строительству плодохранилищ, было направлено 113,2 млн рублей, в том числе из федерального бюджета - 112,6 млн рублей, из бюджета республики - 0,6 млн", - прокомментировал министр сельского хозяйства Кабардино-Балкарии Хасан Сижажев.

Результаты работы агропромышленного комплекса местные власти оценивают высоко, по предварительным данным, объем продукции сельского хозяйства по итогам 2021 года составит 68 млрд рублей (110% к уровню 2020 года). Возросли объемы сбора плодово-ягодной продукции - собрано 885 тыс. тонн.