Завод семян сахарной свеклы даст свыше €25 млн инвестиций в экономику Липецкой области

ЛИПЕЦК, 19 января. /ТАСС/. Свыше €25 млн инвестиций принесет в экономику Липецкой области открытие предприятия по производству семян сахарной свеклы, которое появится на Елецкой площадке особой экономической зоны "Липецк". Об этом сообщил журналистам глава администрации региона Игорь Артамонов по итогам встречи с представителями компании КВС, занимающейся организацией нового производства.

"Официальное открытие завода запланировано на лето текущего года, инвестиции в проект составят €25 млн, на предприятии создадут 50 рабочих мест", - сказал Артамонов. Он отметил, что плановый объем выпускаемой продукции должен составить 650 тыс. посевных единиц семян в год. "Регион много лет взаимодействует с компанией и, как известно, для нас сахарная свекла является стратегической культурой", - продолжил Артамонов. Глава региона напомнил в этой связи, что в текущем году в области будет расширена посевная площадь под сахарную свеклу. "Надеюсь, наши аграрии будут довольны сотрудничеством", - заключил Артамонов.

В пресс-службе областной администрации пояснили, что компания КВС стала резидентом особой экономической зоны в ноябре 2018 года. "Данная компания является одной из ведущих в мире по селекции и производству семян сельскохозяйственных культур, произведенные в Липецкой области семена планируют реализовывать в России, Беларуси, Казахстане и других странах ближнего зарубежья", - отметили в пресс-службе.