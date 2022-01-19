Росатом планирует к 2025 году завершить формирование контейнерной линии через СМП

ДУБАЙ /ОАЭ/, 19 января. /ТАСС/. Росатом в 2022 году планирует начать проектирование важных элементов будущей контейнерной линии через Северный морской путь (СМП): контейнеровозов ледового класса и двух перегрузочных хабов. Об этом в среду сообщил первый заместитель генерального директора Росатома - директор блока по развитию и международному бизнесу Кирилл Комаров.

"В 2022 году мы планируем начать проектирование важных элементов будущей контейнерной линии через СМП - контейнеровозов ледового класса и двух перегрузочных хабов. Пилотный запуск сервиса запланирован на 2025 год", - сказал Комаров, выступая на форуме "Экономический коридор через СМП как новый тренд мировой торговли" в рамках недели Росатома на ЭКСПО-2022.

По словам первого замгендиректора госкорпорации, будучи оператором СМП, Росатом видит своей задачей организовать в ближайшие годы круглогодичное судоходство в труднопроходимых секторах акватории СМП. Для достижения этой цели, отметил Комаров, реализуется масштабный проект по развитию инфраструктуры и сервисов с целью обеспечения устойчивой навигации по СМП. Строятся ледоколы, ведется развитие аварийно-спасательного и вспомогательного флота, информационно-телекоммуникационной инфраструктуры и связи, развивается инфраструктура морских портов и терминалов, модернизируются гидрографические и лоцмейстерские суда, формируется единая платформа цифровых сервисов для удобной и безопасной навигации в акватории СМП.

Будущие суда будут отвечать современным экологическим требованиям для использования в Арктике, заверил Кирилл Комаров, а также позволят обеспечить устойчивую и ритмичную работу контейнерной линии на протяжении всего года. Пилотные суда-контейнеровозы будут работать на СПГ, использование которого уже зарекомендовало себя на работающих в Арктике газовозах.