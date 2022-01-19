Прямые иностранные инвестиции выросли в 2021 году в мире на 77%

ЖЕНЕВА, 19 января. /ТАСС/. Прямые иностранные инвестиции (ПИИ) выросли в мире в 2021 году на 77% - до $1,65 трлн - по сравнению с 2020 годом. Как отмечается в опубликованном в среду в Женеве докладе Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД), прогноз на 2022 год является позитивным, однако достижения прошлого года вряд ли удастся повторить.

ЮНКТАД подчеркивает, что "глобальный поток прямых иностранных инвестиций продемонстрировал в 2021 году сильный рост - до 77%". Инвестиции увеличились суммарно, согласно оценкам, "до $1,65 трлн" по сравнению с $929 млрд в 2020 году, "превысив уровень, имевший место до пандемии COVID-19".

Наибольший прирост ПИИ зафиксирован в развитых странах - в общей сложности около $777 млрд. Это в три раза больше, чем в 2020 году. В США рост составил 114%, в Китае - 20%, Европейском союзе - 8%. Вместе с тем в Индии показатели были на 26% ниже, чем в 2020 году.

"Прогноз на 2022 год является позитивным", - констатировали в ЮНКТАД. Вместе с тем, по мнению экспертов, "темпы роста 2021 года вряд ли повторятся". Главным фактором риска в этой сфере остается "затянувшийся кризис в здравоохранении со следующими одна за другой волнами пандемии". Неопределенность связана также с "темпами вакцинации, особенно в развивающихся странах, а также со скоростью применения инфраструктурных инвестиционных стимулов". Другие риски обусловлены "узкими местами на рынке труда и в цепочках поставок, ценами на энергоносители и инфляционным давлением".