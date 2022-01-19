В МЭР заявили, что годовая инфляция с 11 по 14 января незначительно ускорилась до 8,62%

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Инфляция в России с 11 по 14 января составила 8,62% в годовом выражении против 8,61% на 10 января, говорится в обзоре "О текущей ценовой ситуации", подготовленном Минэкономразвития РФ.

"За период с 11 по 14 января 2022 года инфляция составила 0,1% после роста на 0,56% (за период с 1 по 10 января). Среднесуточный рост цен также снизился и составил 0,025% после 0,056% за предыдущий отчетный период. На продовольственные товары цены выросли на 0,12% за счет удорожания овощей и фруктов на 0,88%, на другие продукты питания [наблюдался] околонулевой рост цен (0,02%)", - отмечается в обзоре.

По данным Минэкономразвития, непродовольственная инфляция за отчетный период составила 0,15% против 0,4% неделей ранее при росте цен на автомобильный бензин на 0,06%. При этом в секторе туристических и регулируемых услуг цены перешли к снижению на 0,01% после роста на 0,72% с 1 по 10 января. Кроме того, снизился среднесуточный рост цен на непродовольственные товары (+0,03% после +0,055% с 1 по 10 января), сообщается в обзоре.

"Стоимость фьючерсов на арматуру на бирже в Лондоне уменьшилась на 2,4%, экспорта из России - на 0,4% (-0,6 и -0,4% с начала месяца)", - отмечается в обзоре. По данным МЭР, российские экспортные цены на горячекатаный прокат за неделю снизились на 0,7%, на холоднокатаный - не изменились.

Согласно прогнозу социально-экономического развития РФ на 2022-2024 годы, Минэкономразвития РФ ожидает, что к концу 2022 года инфляция вернется к целевому уровню в 4%.

По данным Росстата, инфляция в России с 11 по 14 января составила 0,1%. По информации ведомства, инфляция в РФ за период 1 по 10 января составляла 0,56%.