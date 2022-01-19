Росприроднадзор заявил о многочисленных нарушениях в работе компании "Сады Придонья"

ВОЛГОГРАД, 19 января. /ТАСС/. Волгоградская компания "Сады Придонья", которая производит соки, работает с многочисленными нарушениями в части очистки стоков. Общий ущерб грунту составляет около 20 млн рублей, сообщили журналистам в пресс-службе Росприроднадзора в среду.

"Волгоградский производитель соков работает с многочисленными нарушениями. Проверка Росприроднадзора показала, что компания эксплуатирует поля фильтрации, предназначенные для приема и полной биологической очистки производственных стоков, - при этом сведения о них не внесены в государственный реестр объектов НВОС (негативное воздействие на окружающую среду - прим. ТАСС). Кроме того, несоответствия выявлены в части проведения мероприятий и составления отчетности по экологическому контролю. Также "Сады Придонья" не соблюдают требования безопасности при хранении строительных отходов", - говорится в сообщении Росприроднадзора.

Отмечается, что за "вред природе" компания привлечена к административной ответственности. Общая сумма штрафов составила 470 тыс. рублей, тогда как размер ущерба грунту оценен в 20 млн рублей.

"Если ООО "НПГ "Сады Придонья" откажется уплатить весь вред добровольно, будем добиваться взыскания в судебном порядке. Устранение выявленных нарушений держим под контролем", - отметили в пресс-службе.

ТАСС запросил комментарий по данной теме у компании "Сады Придонья".