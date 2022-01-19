Цена никеля превысила $23 тыс. за тонну впервые с августа 2011 года

ТАСС, 19 января. Стоимость никеля в ходе торгов на Лондонской бирже металлов (LME) в среду поднялась выше $23 тыс. за тонну впервые с начала августа 2011 года, свидетельствуют данные торговой площадки.

По данным на 20:26 мск, цена на металл росла на 5,13%, до $23,205 тыс. за тонну.

"Сейчас дорожают многие сырьевые товары, не только никель, благодаря глобальному росту потребительской уверенности, - сказал ТАСС руководитель аналитического департамента BCS Global Markets Кирилл Чуйко. - Кроме этого, на цену никеля оказывает влияние дефицит металла на рынке".