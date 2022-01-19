Вашингтон и Лондон начали переговоры о пошлинах на сталь и алюминий

ВАШИНГТОН, 19 января. /ТАСС/. Соединенные Штаты и Великобритания объявили в среду о запуске официальных двусторонних переговоров для решения проблем, связанных с влиянием избыточных мощностей на мировые рынки стали и алюминия, включая таможенные пошлины США на британскую сталь и алюминий, а также ответные тарифы Соединенного Королевства на ряд американских товаров. Об этом говорится в распространенном совместном заявлении министра торговли США Джины Раймондо, представителя США на торговых переговорах Кэтрин Тай и министра внешней торговли королевства Энн-Мари Тревельян.

"Обе стороны намерены работать над скорейшим достижением результата, который обеспечит жизнеспособность сталелитейной и алюминиевой промышленности на рынках обеих стран в условиях сохраняющейся общей проблемы глобального избытка мощностей и укрепит их демократический союз", - отмечается в документе. Во время прошедших в среду в режиме видеоконференции консультаций Раймондо и Тревельян "обсудили влияние на промышленность их стран избытка мощностей в мире, созданного главным образом Китаем".

"Нарушения, возникающие в результате избытка мощностей, представляют серьезную угрозу для ориентированной на рыночную экономику сталелитейной и алюминиевой промышленности США и Великобритании, а также для работников этих отраслей", - утверждается в заявлении. Министры заявили, что их страны будут "сотрудничать для продвижения высоких стандартов, решения общих проблем и привлечения к ответственности стран, практикующих вредную политику, приводящую к рыночным диспропорциям".

Ожидается, что в результате переговоров будут смягчены или сняты американские пошлины на британский экспорт стали и алюминия, а также ответные тарифы королевства. В 2018 году занимавший тогда пост президента США Дональд Трамп подписал распоряжения о введении таможенных пошлин на импортную продукцию сталелитейной и алюминиевой промышленности: 25% для стали и 10% для алюминия. Это вызвало резкую критику со стороны международного сообщества.