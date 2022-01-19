В Италии оштрафовали энергетического оператора за нарушение норм конфиденциальности

РИМ, 19 января. /ТАСС/. Итальянская энергетическая компания Enel Energia, занимающаяся обеспечением электроэнергией, оштрафована на €26,5 млн за нарушение норм сохранения личных данных клиентов в рекламных целях. Как сообщает в среду агентство ANSA, эта штрафная санкция применена соответствующим управлением по гарантиям сохранения личных данных.

Решение было принято по результатам проверки, проведенной после поступивших многочисленных жалоб граждан о том, что они начали получать звонки, в том числе с электронными записанными сообщениями рекламного характера. Помимо штрафа, компании предписано привести в соответствие с национальными и европейскими нормами свои базы данных.

Управление по гарантиям сохранения личных данных отмечает "значительное и вызывающее беспокойство" наращивание телемаркетинга, особенно в секторах энергоснабжения в связи с введением новых норм по гарантиям свободного рынка.

В компании, входящей в группу Enel, заявили, что приписываемый им феномен "назойливого телемаркетинга" является следствием "мошеннических действий неофициальных операторов". "Enel Energia всегда действовала в соответствии с действующими нормами предупреждения рисков в использовании телефонных каналов в коммерческих целях", - говорится в заявлении компании.