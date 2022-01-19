СМИ: Греция разместила 10-летние облигации на €3 млрд

АФИНЫ, 19 января. /ТАСС/. Греция в среду разместила 10-летние облигации на €3 млрд под примерно 1,8% годовых. Об этом сообщила газета Naftemporiki.

По ее данным, книга заявок на приобретение новых облигаций открылась в среду утром, объем предложений достиг €15 млрд. Процентная ставка колебалась на уровне в примерно 1,8% годовых. Греция впервые вышла на финансовые рынки в 2022 году, чтобы привлечь сумму в €3 млрд.

В июне прошлого года, когда также размещались 10-летние бонды, спрос со стороны инвесторов на греческие облигации достигал €30 млрд, а процентная ставка установилась на уровне 0,88% годовых. Однако тогда доходность греческих государственных облигаций на рынке была близка к исторически минимальным уровням. В настоящее время доходность 10-летних облигаций Греции на вторичном рынке выросла до 1,67%, увеличившись на 40 базисных пунктов за последний месяц и достигнув самого высокого уровня с мая 2020 года, отмечает издание.

"Более высокая стоимость заимствования примерно на один процентный пункт отражает увеличение доходности гособлигаций по всей Европе", - отметил аналитик Костас Букас из компании Beta Securities. "Ситуация сейчас отличается от прошлогодней из-за более высокой инфляции и изменения политики центральных банков", - добавил он.

Снижение спроса на гособлигации и рост процентных ставок действительно имеют место не только в Греции. На аукционе 30-летних облигаций 5 января Италия привлекла заявки на €55 млрд, что составило менее двух третей спроса на выпуск аналогичных бондов в октябре 2020 года, а доходность германских 10-летних облигаций вернулась в среду впервые с 2019 года в положительную зону, поднявшись выше нулевой отметки, пишет издание.

Тем не менее греческие власти посчитали, что атмосфера для выхода на финансовые рынки является подходящей, поскольку размещение проводится вскоре после объявления благоприятного прогноза международного рейтингового агентства Fitch по Греции, а также публикации лучших ожиданий в отношении первичного дефицита госбюджета страны в 2021 году. Агентство по управлению государственным долгом Греции планирует привлечь на финансовых рынках в 2022 году в общей сложности €12 млрд.

Оценки Fitch

В опубликованном 14 января докладе Fitch говорилось, что экономическая активность в Греции восстановилась быстрее, чем ожидалось. Согласно оценке агентства, ВВП Греции вырос на 8,3% в 2021 году в годовом исчислении, был пересмотрен в сторону увеличения предыдущий прогноз, предусматривавший рост на 4,3%. Реальный ВВП увеличился на 9,5% за первые девять месяцев 2021 года по сравнению с соответствующим периодом 2020 года.

Fitch ожидает, что экономика Греции продолжит рост на 4,1% в 2022 году, поскольку использование средств из Фонда восстановления экономики ЕС ускоряется, аналогичные темпы прогнозируются в 2023 году. Гранты, включенные в План восстановления и устойчивого развития Греции, составляют примерно €18 млрд (чуть менее 10% номинального ВВП в 2019 году), которые будут получены страной в течение шести лет.