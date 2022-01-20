Исследование: объем рынка гейм-индустрии составил рекордные $175 млрд

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Число людей, признающих себя геймерами, достигло 3 млрд человек, а объем рынка составил рекордные $175 млрд. Россия находится в топ-5 стран по объему потребления геймингового контента наряду с Китаем, США, Южной Кореей и Японией. Об этом говорится в исследовании международной консалтинговой компании BCG (Boston Consulting Group).

"К концу 2021 года число людей, признающих себя геймерами, достигло 3 млрд человек, а объем рынка достиг рекордных значений в 175 млрд долларов США. Россия - в топ-5 стран, наряду с Китаем, США, Южной Кореей и Японией, по объему потребления геймингового контента. При этом Россия пока отстает от большинства стран-лидеров по темпам формирования нового контента в этой сфере, что создает предпосылки к развитию индустрии в стране", - сообщает BCG.

Один из авторов отчета Дэвид Панханс отмечает, что сейчас формируется новый важный рынок, который будет оказывать мощное культурное и финансовое влияние на международном уровне. Если раньше имидж и репутация страны формировались благодаря успехов в музыке, кино, науке и других отраслях, то сегодня борьба ведется в игровом пространстве. "Мы видим формирование нового важного рынка, который все больше будет оказывать культурное и финансовое влияние на мировом уровне. Если еще несколько лет назад мы говорили о роли музыки и кино, то сегодня борьба за сердца и умы потребителя ведется в игровом пространстве. Приобретение репутации в играх и киберспорте может оказаться не менее важно для имиджа страны, чем нахождение на переднем крае науки и спорта, а для крупных компаний и капитала игры представляют новые возможности для взаимодействия с их брендами, а также новых инвестиций", - говорит Панханс.

Еще в 2018 году инвестиции в компании, занимающиеся видеоиграми составили $5,8 млрд, а в 2020 году эта цифра выросла более чем в пять раз, составив $33 млрд. В исследовании отмечается, что одними из самых популярных игр во всей индустрии стали League of Legend, Final Fantasy, Fornite, серия FIFA, Dota-2, третья часть "Ведьмы", Unchartered и другие.

Boston Consulting Group (BCG) - международная консалтинговая компания, основанная в 1963 году. Она имеет глобальную сеть из более чем 90 офисов в 50 странах мира. Входит в "большую тройку управленческого консалтинга" (наряду с McKinsey и Bain&Company).