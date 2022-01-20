В СП заявили, что число безработных в пандемию могло быть вдвое выше без мер господдержки

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Численность безработных граждан в РФ в период пандемии могла быть вдвое выше при отсутствии дополнительных мер государственной поддержки, принятых правительством и региональными властями в условиях распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщила пресс-служба Счетной палаты по итогам оценки результативности мер, принятых в 2020-2021 годы для сохранения занятости и поддержки безработных граждан.

"Обобщая выводы Счетной палаты по итогам анализа, можно констатировать, что без принятых правительством и регионами мер число безработных было бы вдвое больше", - говорится в сообщении.

Численность безработных в РФ в 2020 году по методологии Международной организации труда составила около 4,3 млн человек, а уровень безработицы - 5,8 %, отмечается в материалах ведомства. Пик безработицы пришелся на август 2020 года, когда показатель достиг 6,4%. Расходы федерального бюджета на предоставление государственных мер в сфере занятости в 2020 году составили 205,2 млрд рублей, что в 3,5 раза больше расходов "доковидного" 2019 года, отмечается в материалах Счетной палаты.

Дополнительные меры поддержки населения в период пандемии включали, в частности, увеличение максимального размера пособия по безработице, выплаты в размере 3 тыс. рублей на каждого несовершеннолетнего ребенка для безработных граждан, упрощение процедуры регистрации в качестве безработного в дистанционном формате.

Для сохранения рабочих мест кабмин также запустил ряд дополнительных мер поддержки бизнеса, при этом особое внимание было уделено сектору малого и среднего предпринимательства (МСП), указали в Счетной палате. В частности, компании, сохранившие не менее 90% штата, могли получить финансовую поддержку в размере одного МРОТ на каждого работника. По оценке Счетной палаты, это позволило сохранить почти 4 млн рабочих мест.

"Всего дополнительными мерами было охвачено 14,8 млн человек, 1,6 млн организаций бизнеса, было сохранено более 9,5 млн рабочих мест", - отмечается в материалах ведомства.

Рекомендации Счетной палаты

По оценке контрольного ведомства, дополнительные меры поддержки позволили нивелировать негативные тенденции на рынке труда и поддержать доходы населения. Благодаря им к августу 2021 года удалось не только выполнить поручения президента по достижению уровня безработицы и количества трудоустроенных граждан до показателей IV квартала 2019 года, но и превзойти плановые значения. Так, уровень безработицы снизился до 4,7% вместо плана в 5%, а число занятых составило 72,3 млн человек при плане в 71,9 млн, отметили в Счетной палате.

Вместе с тем дополнительные меры носили срочный характер и в основном были реализованы в 2020 году. Нормативные акты правительства РФ не предусматривают продление этих мер на весь период сохранения риска распространения коронавирусной инфекции. В связи с этим в Счетной палате считают целесообразным разработать план содействия занятости и поддержки безработных граждан на весь период, пока на территории России сохраняется риск распространения COVID-19.