ЦБ Китая укрепил курс юаня к доллару до максимума с мая 2018 года

ПЕКИН, 20 января. /ТАСС/. Народный банк Китая (центробанк) в четверг укрепил курс жэньминьби (официальное название китайской валюты) на 139 базисных пунктов, до 6,3485 юаня за доллар. Об этом сообщается в документе на официальном сайте регулятора.

Согласно статистике Народного банка, это максимальное значение курса с 14 мая 2018 года.

Как указал заместитель председателя Народного банка Китая Лю Гоцян, слова которого приводит в четверг финансовое издание "Дии цайцзин", существует множество факторов, влияющих на колебания обменного курса, при этом двунаправленные колебания являются нормой. Он также отметил, что поддержание обменного курса на рациональном и сбалансированном уровне является главной целью. По его словам, в краткосрочной перспективе возможны колебания, однако в среднесрочной и долгосрочной перспективах рыночные и политические факторы смогут скорректировать отклонение курса от равновесного уровня.

В 2020 году на фоне пандемии курс юаня на протяжении нескольких месяцев снижался к доллару. 29 мая 2020 года регулятор понизил курс национальной валюты до минимальных с февраля 2008 года 7,1316 юаня за доллар. Однако после этого юань начал постепенно укрепляться по отношению к американской валюте.