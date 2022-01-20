Российская нефть Urals впервые за семь лет превысила $90 за баррель в Европе

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Стоимость российской экспортной нефти Urals в Европе на торгах 19 января впервые с октября 2014 года превысила $90 за баррель, сообщили ТАСС в международном ценовом агентстве Argus. При этом российский сорт нефти уже третий день подряд стоит дороже эталонного Brent в регионе Средиземноморья.

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Urals преодолела семилетние максимумы в конце прошлой недели, когда в Средиземноморье (CIF Augusta) Urals поднялась выше $86 за баррель. В среду, 19 января ее стоимость в этом регионе составила уже $91 за баррель. На Северо-Западе Европы (CIF Rotterdam) стоимость Urals на закрытии достигла $89,6 за баррель.

В последний раз Urals преодолевала отметку $90 за баррель в Европе 2 октября 2014 года, уточнили в Argus.

При этом в Средиземноморье Urals уже третий день подряд торгуется с премией к эталону Brent, 19 января она составила $0,65 за баррель, тогда как традиционно российская нефть имеет дисконт к североморской смеси.

В федеральном бюджете РФ базовая цена Urals на 2022 год установлена на уровне $44,2 за баррель. В зависимости от того, находится ли фактическая цена Urals выше или ниже базовой цены, Минфин РФ в соответствии с бюджетным правилом покупает или продает валюту.