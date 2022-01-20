Бизнес предложил скорректировать систему пропусков для проезда грузовиков по Москве

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Предпринимательское сообщество Москвы предложило скорректировать введенную с января 2022 года систему пропусков для проезда грузовиков по территории города, в частности, увеличить тоннаж машин и предусмотреть выдачу до четырех разовых пропусков в месяц. Об этом сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе уполномоченного по защите прав предпринимателей в столице Татьяны Минеевой.

Водителям грузовых машин свыше 3,5 т для проезда по территории Москвы в любое время суток с 1 января 2022 года необходимо оформить пропуск. Все грузовики данной категории для движения в границах МКАД должны быть зарегистрированы в Единой региональной навигационно-информационной системе города Москвы (РНИС).

"Постановлением правительства Москвы установлено предельное количество оформляемых пропусков на одно транспортное средство: разовых - не более двух в месяц, сроком до одного года - не менее четырех в месяц. Полагаем, необходимо вернуться к ранее действовавшей норме, предусматривающей возможность оформления до четырех разовых пропусков в течение 30 дней на одно транспортное средство", - сказали в пресс-службе по итогам круглого стола "О перемещении грузового автотранспорта", в ходе которого были сформулированы инициативы бизнеса.

Также предприниматели предложили "поставить на обсуждение вопрос о повышении тоннажности машин с 3,5 т до 8 т (как в Санкт-Петербурге) для обеспечения городской логистики и уменьшения затрат на транспортировку - по многочисленным просьбам торговых сетей". Кроме того, они выступили за то, чтобы исключить пункт об аннулировании пропуска за отклонение от маршрута "как противоречащий логике и лишающий возможности оптимизации динамических маршрутов". "Учитывая специфику доставки e-commerce и курьерских служб, которые особенно сильно привязаны к потребительскому спросу, а также то, что точки отгрузки меняются каждый день, соблюдение данного требования становиться невыполнимым", - отметили авторы инициативы.

Помимо прочего, бизнес попросил "запретить взимание штрафов без предоставления материалов фото- или видеофиксации".

Как уточнили в пресс-службе бизнес-омбудсмена Москвы, данные инициативы после проработки планируется направить на рассмотрение в правительство города.

Система пропусков

До 1 января 2022 года владельцы грузового транспорта тяжелее 3,5 т и легче 12 т могли получить пропуск в зону МКАД по сокращенному пакету документов: для оформления пропуска не нужно было предоставлять паспорт транспортного средства. Теперь всем владельцам грузовиков данных категорий необходимо предоставлять в Единую региональную информационно-навигационную систему Москвы сведения о движении машин в зонах ограничения. Право на получение пропуска предоставлено и самозанятым.

Транзитные машины весом более 12 т уже перешли на ЦКАД и "бетонки" А-107 и А-108: на МКАД выезжают только грузовики, предназначенные для обслуживания жителей и предприятий Москвы и Московской области. Грузовикам свыше 12 т для проезда по городу пропуска нужны круглосуточно - и дневные, и ночные.