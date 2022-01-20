Индекс Мосбиржи в начале утренней сессии вырос до 3451,5 пункта

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Российский рынок акций в начале утренней сессии демонстрирует рост индекса Мосбиржи. Так, к 7:17 мск индекс Мосбиржи находился на уровне 3461,73 пункта (+0,72%), свидетельствуют данные торговой площадки.

На открытии утренней сессии, по данным на 07:00 мск, индекс Мосбиржи рос до 3451,5 пункта (+0,43%).

Стоимость мартовского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE снижалась на 0,17%, до $88,29 за баррель. Фьючерс на WTI дешевеет на 0,12% и торгуется на уровне $85,7 за баррель.