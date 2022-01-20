Импорт нефти из России в Китай в 2021 году сократился на 4,5%

ПЕКИН, 20 января. /ТАСС/. Импорт российской нефти в Китай в 2021 году сократился на 4,5%, составив 79,64 млн тонн. Об этом сообщило в четверг Главное таможенное управление КНР.

Как следует из статистики, опубликованной на сайте ведомства, динамика оказалась на 1,7% выше, чем в январе - ноябре прошлого года. Несмотря на сокращение физического объема, стоимость закупленного Китаем у РФ энергоносителя за минувший год выросла на 45,5%, до $40,29 млрд.

Согласно опубликованным данным, Россия находится на втором месте среди ведущих поставщиков нефти в КНР. Первое принадлежит Саудовской Аравии, которая за 12 месяцев продала Китаю 87,56 млн тонн за $43,93 млрд (рост на 3,1% и 56,54% соответственно).

Следом за РФ идут Ирак (54,07 млн тонн за $26,42 млрд), Оман (44,81 млн тонн за $22,45 млрд) и Ангола (39,15 млн тонн за $19,79 млрд).

По данным китайской таможни, в 2021 году КНР сократила закупки нефти за границей - данный показатель за минувшие 12 месяцев уменьшился на 5,4%, до 512,9 млн тонн. Однако в стоимостном выражении импорт этого энергоносителя вырос на 44,2%, до $257,3 млрд.