Пассажиропоток аэропорта в Кемерове в 2021 году превысил допандемийный уровень

КЕМЕРОВО, 20 января. /ТАСС/. Пассажиропоток аэропорта имени Алексея Леонова в Кемерове, где в прошлом году был открыт новый пассажирский терминал с увеличенной пропускной способностью, по итогам 2021 года вырос на 92%, до 570,6 тыс. пассажиров. Аэропорт восстановил и превысил показатели допандемийного 2019 года, сообщил в ответ на запрос ТАСС министр транспорта Кузбасса Сергей Рубан.

"В 2021 году пассажиропоток аэропорта Кемерова составил 570,660 тыс. пассажиров, что превысило пассажиропоток 2020 года на 92% и на 11% - допандемийного 2019 года. <…> Пассажиропоток кемеровского аэропорта на 2022 год планируется довести до 639 тыс. 630 пассажиров. Рост прогнозируется за счет открытия новых рейсов и увеличения транспортной активности населения", - сказал Рубан.

До пандемии кемеровский аэропорт принимал чуть более 500 тыс. пассажиров в год. Положительную динамику пассажиропотока министр объяснил увеличением числа обслуживаемых аэропортом рейсов. В их числе возобновление рейсов в Санкт-Петербург дважды в неделю, также из аэропорта Кемерова выполняются межрегиональные субсидируемые авиарейсы в Новосибирск, Красноярск, Казань и Абакан. Кроме того, в ноябре прошлого года стартовала полетная программа авиакомпании "Ред Вингс" по маршруту Кемерово - Екатеринбург. По данным министра, эта же авиакомпания в следующем году планирует запустить новый субсидируемый маршрут до Омска.

Новый аэровокзальный комплекс международного аэропорта имени Алексея Леонова в Кемерове был построен взамен старого здания аэровокзала 1960-х годов постройки, которое не было оборудовано телескопическими трапами, необходимым числом стоек регистрации и приема багажа, досмотра пассажиров. Новый терминал увеличил пропускную способность аэропорта более чем вдвое - с 200 до 460 пассажиров в час. По оценке владеющего аэропортом холдинга "Новапорт", к 2028 году общий годовой пассажиропоток в Кемерове может достигнуть 1 млн человек.