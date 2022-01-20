Объем гарантийной поддержки бизнеса Москвы в 2021 году вырос на 47%

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Фонд содействия кредитованию малого бизнеса Москвы увеличил объем выданных поручительств до 15,4 млрд рублей в 2021 году, что на 47% выше аналогичного показателя годом ранее. Об этом сообщается в четверг на официальном портале мэра и правительства столицы.

"Фонд <...> заключил 977 договоров поручительства на сумму 15,4 млрд рублей. В 2021 году предприниматели получили у кредиторов 32,8 млрд рублей. По объему поручительств рост составил 47% по сравнению с 2020 годом и увеличился на 22% по сравнению с 2019 годом. Количество договоров выросло на 71% по отношению к показателям 2020 года и на 38% - к показателям 2019 года", - отмечается в сообщении.

Рост цифр гарантийной поддержки взаимосвязан с трендами рынка кредитования малого и среднего предпринимательства, в том числе с сохраняющимся высоким спросом на новые обеспеченные кредиты, подстегнутые оживлением деловой активности бизнеса, отметил руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин, слова которого приводятся на портале.

"Важным драйвером роста стали развернутые на федеральном и городском уровнях программы льготного кредитования. Так, из 32,8 млрд рублей, привлеченных предпринимателями в 2021 году с поддержкой фонда, более 29% имели низкую процентную ставку за счет субсидий правительства Москвы и еще 12% - за счет льготных федеральных программ. Важно, что 88% заемщиков фонда - это действительно микропредприятия и малые предприятия, а 12% - представители среднего бизнеса", - сказал он.

По данным портала, средний размер поручительства гарантийного фонда составляет примерно 20 млн рублей, максимальный - 100 млн рублей. Фонд покрывает до 70% займа, оставшуюся часть предприниматель должен обеспечить самостоятельно. Ставка поручительства - от 0,5% годовых.

Структура заемщиков

Отраслевая структура заемщиков, воспользовавшихся поручительством, соответствует отраслевой структуре малого бизнеса в Москве, указывается на портале. Основной объем договоров поручительства заключили с торговыми компаниями (59%). На долю производственных и инновационных компаний приходится 17% договоров, строительных организаций - 5%. Еще 8% договоров поручительства оформили в приоритетных отраслях (здравоохранение, транспорт, связь, медицина), оставшиеся 11% заключили с предприятиями, оказывающими различные услуги.

В основном предприниматели направляют кредиты на пополнение оборотных средств (79%), исполнение контрактов (10%), инвестиции (7%) и реструктуризацию имеющейся задолженности (4%).

Поручительство фонда не только делает кредит доступнее, но и положительно влияет на решение банка по сроку кредитования, отмечается в сообщении. Так, 63% поручительств выдаются на среднесрочные кредиты сроком от одного года до трех лет, 19% - на долгосрочные (свыше трех лет), 18% - на краткосрочные.

"Сегодня Москва предлагает широкую линейку программ льготного финансирования, которые дополняют друг друга и могут использоваться параллельно. В декабре стартовала программа кредитования начинающих предпринимателей, где фонд покроет поручительством 70%, а оставшуюся часть - субсидия Москвы. Действует также субсидиарная поддержка", - добавил Фурсин.