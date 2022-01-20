Продажи противовирусных препаратов выросли за год на 10,4%

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Продажи противовирусных препаратов прямого действия в российских аптеках выросли в первую неделю 2022 года на 10,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 1,2 млрд рублей. Об этом говорится в данных DSM Group, которые есть в распоряжении ТАСС.

По данным компании, наибольший рост продаж зафиксирован в группе антикоагулянтов (лекарственных препаратов, снижающих активность свертывающей системы крови). В первую неделю 2022 года продажи таких препаратов выросли на 34,9% по сравнению с годом ранее - до 812,2 млн рублей.

Объем продаж препаратов для лечения заболеваний горла увеличился на 28%, до 392,6 млн рублей, отхаркивающих препаратов, кроме комбинаций с противокашлевыми средствами, - на 23,8%, до 542,2 млн рублей, иммуностимуляторов - на 18,1%, до 500,1 млн рублей, нестероидных противовоспалительных препаратов - на 16,8%, до 919,2 млн рублей, гипогликемических препаратов для приема внутрь - на 13,7%, до 309,4 млн рублей, анальгетиков-антипиретиков - на 13,2%, до 717,5 млн рублей, антиконгестантов и других назальных препаратов для местного применения - на 12,2%, до 793,4 млн рублей. Продажи гормональных пероральных контрацептивов, напротив, снизились на 7,5%, до 288,6 млн рублей, рассказали аналитики.

В DSM Group сообщили, что в целом за первую неделю 2022 года объем аптечных продаж лекарственных препаратов увеличился на 14,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, но снизился на 18% по сравнению с последней неделей 2021 года и составил 19,1 млрд рублей. В компании отметили, что продажи лекарственных средств традиционно снижаются в начале января на 20-25% по сравнению с последними неделями года. В лидерах остаются препараты сезонного спроса, а также рекомендованные для лечения COVID-19.

Согласно данным DSM Group, объем продаж "Гриппферона" в первую неделю 2022 года увеличился на 190,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 121,5 млн рублей, "Эликвиса" - на 98,1%, до 245,3 млн рублей, "Арбидола" - на 47,5%, до 396,6 млн рублей, "Ксарелто" - на 32,7%, до 230,2 млн рублей, "Мирамистина" - на 30%, до 112 млн рублей, "Терафлю" - на 28,2%, до 141,6 млн рублей, "Гептрала" - на 22,8%, до 121,3 млн рублей, "Пенталгина" - на 7,7%, до 108,1 млн рублей, "Нурофена" - на 5,9%, до 127,1 млн рублей Продажи "Ингавирина" снизились на 19,9%, до 171,6 млн рублей.