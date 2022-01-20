Опрос: каждый четвертый россиянин подрабатывал во время новогодних каникул

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Четверть россиян соглашались на подработки в период новогодних каникул. Об этом сообщается в результатах опроса разработчика систем управления взаимоотношениями с клиентами (CRM) для малого и среднего бизнеса "Мегаплан" среди 1 658 сотрудников и руководителей МСБ.

"26,9% сотрудников российских компаний рассказали о том, что им пришлось подрабатывать в течение новогодних каникул. При этом 68,1% ответили, что отдых для них все-таки важнее, а 5% опрошенных, наоборот, работали все каникулы, не обращая внимания на общенациональные выходные", - говорится в результатах опроса.

Больше половины россиян провели праздники в родном городе (61,4%), 33,7% путешествовали в другие города, и только 4,9% отправились отдыхать за границу. 19,8% участников опроса рассказали, что на каникулах экономили. Особенно на новогодней атрибутике и украшениях (30,2%), подарках (21,6%), алкоголе (18,4%), заказах в сервисах доставки (17,6%), продуктах питания (7,8%), а также на бензине (4,1%). Наименьшими статьями расходов стали интернет и телефонная связь (0,4%).

Заначки на новогодние траты сделали 46,2% участников опроса. 32,4% ответили, что у них не было нужды откладывать финансы на празднование Нового года. 21,4% респондентов рассказали, что не делают запасов на новогодние каникулы в принципе.

18,1% респондентов потратили меньше 5 тыс. рублей на новогодние подарки, 25,7% выделили на это около 10 тыс. рублей, 17,3% - примерно 20 тыс. рублей, 17,2% - около 30 тыс. рублей, 14,4% - свыше 50 тыс. рублей, а 7,3% не тратили деньги на подарки вообще.

Новогодний стол и премии

На новогодний стол 36,2% россиян потратили менее 5 тыс. рублей, 31% - около 10 тыс. рублей, 12,2% - порядка 20 тыс. рублей, 6,5% - около 30 тыс. рублей, 3,5% - свыше 50 тыс. рублей. И только 10% ответили, что не тратили деньги на новогодний стол (примечательно, что в прошлом году таких людей было вдвое больше).

28,1% опрошенных рассказали, что потратили менее 5 тыс. рублей на развлечение, а 30,4% не тратились на развлечения вообще (в прошлом году аналогичный опрос показал, что почти половина опрошенных отказалась от платных развлечений). 15,7% потратили около 10 тыс. рублей, 9,7% - примерно 20 тыс. рублей, 8,8% - около 30 тыс. рублей, 4,4% - свыше 50 тыс. рублей и лишь малая часть участников исследования (2,9%) потратила порядка 100 тыс. рублей.

Новогоднюю премию на работе получили 37,7% сотрудников российских компаний, при этом большая часть опрошенных (57,1%) не получили ее вообще (но таких меньше, чем в прошлом году). 5,2% признались, что компании, в которых они работают, отменили новогодние премии за 2021 год.

Те же, кому посчастливилось получить новогоднюю премию, потратили ее на подарки себе и близким (32,3%), на празднование Нового года (13,3%), на закрытие долгов и кредитов (12,5%) и пустили в бизнес (3,6%). 38,3% респондентов, получивших премию, отложили ее на будущее (в прошлом году так ответили 35,3%).