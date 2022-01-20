Несырьевой неэнергетический экспорт РФ в 2021 году вырос на 36%

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Объем несырьевого неэнергетического экспорта РФ в 2021 году вырос на 36% и превысил $191 млрд. Об этом говорится в сообщении Российского экспортного центра (РЭЦ, входит в группу ВЭБ.РФ).

"По итогам января - ноября 2021 года несырьевой неэнергетический экспорт России составил $170,5 млрд, а по результатам целого года мы оцениваем рост ННЭ в 36% до более чем $191 млрд, что стало новым историческим максимумом. Рост отмечен практически во всех товарных сегментах, но наиболее масштабным он получился по черным и цветным металлам, удобрениям, продукции деревообработки, химическим веществам, пластмассам, энергооборудованию. Пандемия создала новые возможности для отечественных производителей, чтобы выйти на глобальные рынки и закрепиться на них", - отметила генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина, слова которой приводятся в сообщении.

В сообщении также отмечается, что аналитический центр группы РЭЦ за 11 месяцев 2021 года фиксирует рост по всем основным отраслям: так, экспорт химической промышленности увеличился на 54%, металлургии - на 52%, лесопромышленного комплекса - на 43%, машиностроения - на 31%, продовольствия - на 23%. Основными импортерами российской продукции стали Китай - $15,6 млрд, Казахстан - $14,4 млрд, Белоруссия - $11,4 млрд, Турция - $10,9 млрд, США - $7,9 млрд.

АО "Российский экспортный центр" - государственный институт поддержки несырьевого экспорта, консолидирующий группу компаний, предоставляющих российским экспортерам широкий спектр финансовых и нефинансовых мер поддержки. В группу РЭЦ интегрированы Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций (АО "ЭКСАР"), АО Росэксимбанк и АНО "Школа экспорта", что позволяет обеспечить наличие продуктового предложения, удовлетворяющего потребности экспортеров различного профиля, находящихся на различных этапах экспортного цикла - от идеи до обеспечения получения оплаты за поставленные на экспорт товары и услуги.