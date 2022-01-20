Эксперт: РФ придется компенсировать снижение объемов экспорта углеводородов за счет ВИЭ

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Снижение спроса на углеводородное топливо, к которому ведет тренд на декарбонизацию мирового рынка, повлияет в результате и на снижение ВВП России; предотвратить это можно за счет развития возобновляемых источников энергии (ВИЭ) и "зеленого" водорода. Такое мнение ТАСС высказал эксперт Международного центра устойчивого энергетического развития под эгидой ЮНЕСКО, генеральный директор "Карбонлаб" Михаил Юлкин.

"Декарбонизация мирового рынка приведет к снижению спроса на ископаемое топливо, значит, к уменьшению его импорта из России. Эти выпадающие объемы экспорта и, соответственно, ВВП нужно чем-то замещать, чтобы предотвратить сжатие экономики и обеспечить ее дальнейший рост. Оставаясь в рамках парадигмы энергетической державы, России придется сначала диверсифицировать, а затем и полностью перепрофилировать свою энергетическую отрасль с опорой на низкоуглеродные виды топлива и источники энергии. Это можно сделать на основе развития атомных технологий, либо на основе развития ВИЭ и "зеленого" водорода", - считает эксперт.

Перспективы ВИЭ в России

Как рассказал ТАСС руководитель направления по водороду и энергоэффективности Центра энергетики Московской школы управления Сколково Юрий Мельников, в России огромный ресурсный потенциал для развития ВИЭ и "зеленого" водорода. Но для его реализации одних только природных ресурсов недостаточно, "нужны институциональные условия, фиксирующие благоприятный инвестиционный режим для этих проектов на долгосрочную перспективу при поддержке государства", - считает Мельников.

По его словам, в российской электроэнергетике новые ветряные электростанции уже могут производить электроэнергию дешевле угольных, но массовое строительство новых генерирующих мощностей для страны пока неактуально. "Есть много недозагруженных старых, а спрос на электроэнергию растет с темпами не более 1-2% в год. В теплоснабжении ВИЭ в России используются еще в меньшей степени. Хотя в Китае, например, бурно развивается геотермальное теплоснабжение, а солнечная энергия уже много лет используется для теплоснабжения в южных странах и регионах", - напомнил Мельников.

Директор портфеля проектов ВИЭ Eurasian Resources Group Владимир Голубятников отметил, что в России уже сформировалась отрасль, включающая как производство оборудования, так и генерацию электроэнергии из возобновляемых источников. "И эта отрасль демонстрирует эффективные показатели: в первом конкурсном отборе, проведенном в рамках второй программы поддержки (ДПМ ВИЭ 2.0), зафиксированы весьма низкие одноставочные тарифы, вполне конкурентоспособные по сравнению с новыми проектами генерации на ископаемом топливе. С учетом растущего спроса на зеленую энергию со стороны российских компаний, можно ожидать дальнейшего активного роста мощностей ВИЭ", - отметил Голубятников.

В качестве примера эффективного развития ВИЭ эксперт привел Казахстан. В 2021 году там была завершена разработка ряда основополагающих документов, создающих благоприятную нормативно-правовую базу в части декарбонизации энергетики и экономики. "Доля новых возобновляемых источников превысила 3% энергобаланса, а к 2030 году в стране планируется производить за счет ВИЭ 15% всей электроэнергии", - отметил Голубятников.