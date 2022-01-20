Эксперт: у угля, нефти и газа нет перспектив в мировом топливно-энергетическом балансе

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Места для угля, природного газа и нефти в мировом топливно-энергетическом балансе практически не останется в долгосрочной перспективе. Об этом ТАСС в четверг заявил эксперт Международного центра устойчивого энергетического развития под эгидой ЮНЕСКО, генеральный директор "Карбонлаб" Михаил Юлкин.

"В долгосрочной перспективе места для угля, природного газа и нефти в мировом топливно-энергетическом балансе практически не останется. Разве что природный газ имеет шанс сохранится, если соответствующие генерирующие мощности будут оснащены системами улавливания, переработки и захоронения углекислого газа (СО2) ", - рассказал эксперт.

При этом в кратко- и среднесрочной перспективе, как подчеркнул Юлкин, спрос на углеводороды не только сохранится, но даже будет время от времени расти. Однако следует ожидать общего повышения волатильности соответствующих товарных рынков и ужесточения конкуренции между различными поставщиками, считает эксперт.

Руководитель направления "Декарбонизация и климатическая политика" Центра энергетики Московской школы управления Сколково Екатерина Грушевенко утверждает, что углеводороды на протяжении ближайших 30-40 лет будут все так же востребованы.

"Однако стоит признать, что принятый курс на декарбонизацию значительно снизит их долю в мировом энергобалансе. По прогнозам МЭА, в сценарии устойчивого развития доля нефти и газа к 2050 году снижается с 55% до 30%. Нефть при этом, хоть и значительно снижает свою долю в транспортном секторе (почти в два раза), сохраняет в нем свое доминирование. Также сохранится, а по многим сценариям будет расти, спрос на продукцию нефте- и газохимии", - отметила Грушевенко.

В защиту традиционных источников энергии эксперты отмечают, что без угля, нефти и газа будет практически невозможно сохранить темпы роста экономик развивающихся стран. "У меня нет иллюзий, что чистая энергетика покрывает все потребности этих стран в необходимых энергетических объемах - безусловно, развивающиеся страны второй и третьей волны будут намного позже осуществлять энергопереход", - подчеркнула CEO экосистемы устойчивых сервисов +1, президент "Лиги зеленых брендов" Анастасия Попова.