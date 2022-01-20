Эксперт: ограничения по выбросам СО2 в России обусловлены глобальными трендами

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Закон об ограничении выбросов парниковых газов (ПГ), вступивший в силу с конца прошлого года, на сегодня носит декларативный характер и обусловлен стремлением России соответствовать глобальным трендам в сфере регулирования выбросов. Такое мнение ТАСС высказала CEO экосистемы устойчивых сервисов +1, президент "Лиги зеленых брендов" Анастасия Попова.

"Пока он носит рамочный, систематизирующий и по большей части декларативный характер, разработка конкретных инструментов и мер - это то, что будет разрабатываться в ближайшее время", - рассказала эксперт.

Как она отметила, российская экономика традиционно привязана к рынку сырьевых ресурсов. "Сейчас за счет импорта углеводородов Россия наполняет 40% своего бюджета. И локализация международной повестки, связанной с углеродным регулированием, вполне закономерна. С 2023 года Евросоюз планирует ввести углеродные налоги, в том числе трансграничные, - по оценкам экспертов, потери России могут составить до 50 млрд руб., что является очень веским аргументом в пользу климатической углеродной трансформации российской экономики", - считает Попова.

При этом, как считает руководитель направления по водороду и энергоэффективности центра энергетики Московской школы управления Сколково Юрий Мельников, новые нормы закона по ограничению выбросов ПГ в России сами по себе не задают стимулов к сокращению этих выбросов, поскольку не предполагают введения ограничений (квот) или ценообразования на них.

По словам директора портфеля проектов ВИЭ Eurasian Resources Group Владимира Голубятникова, закон создает основу для принятия конкретных мер для снижения углеродного следа. При этом, как отмечает управляющий партнер юридической фирмы "Родин и Партнеры", кандидат юридических наук Артем Родин, потребуется еще принятие множества нормативных актов для создания инфраструктуры по реализации климатических проектов, выпуску углеродных единиц, их передаче, а также учету.

Федеральный закон "Об ограничении выбросов парниковых газов" вступил в силу 30 декабря 2021 года. С конца декабря в России начала действовать и государственная система учета парниковых газов.