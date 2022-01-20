Кабмин направит 2,7 млрд рублей на производство изделий для ортопедии и травматологии

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о направлении более 2,7 млрд рублей на модернизацию производств для выпуска медицинских изделий в области ортопедии и травматологии. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе правительства.

"Финансирование будет предоставлено одному из ведущих предприятий медицинской промышленности и реабилитационной индустрии - Центру инновационных технологий в ортопедии (ФГУП "ЦИТО"). В 2022 году на площадке его филиала в Кургане начнется реконструкция и техническое переоснащение производств. Главная цель - выпуск новых медицинских изделий, которые будут удобными и доступными для граждан, а также смогут составить конкуренцию зарубежным аналогам на внутреннем и внешнем рынках", - говорится в сообщении.

Средства будут выделены в ближайшие три года.

Основанный в 1963 году, ФГУП "ЦИТО" сегодня является одним из крупнейших российских производителей медицинской техники. Имеет статус ответственного исполнителя флагманского проекта Минпромторга России по организации производства импортозамещающих медицинских изделий для травматологии, ортопедии и протезирования в рамках государственной программы "Развитие фармацевтической и медицинской промышленности".