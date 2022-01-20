Ростуризм впервые лишил права аккредитации организацию по классификации отелей

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Ростуризм впервые лишил права аккредитации организацию, классифицирующую отели. Ею стала общественная организация "Объединение граждан по защите прав потребителей "Курортный Крым", сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.

"В ходе аудита документов ведомство в канун Нового года приказом 30 декабря 2021 года приостановило действие аттестата аккредитации организации. Причиной стали несвоевременное представление сведений о классифицированных объектах и нарушение правил о классификации гостиниц. В частности, организация классифицировала гостевые дома, находящиеся в жилом фонде, и проводила классификацию средств размещения не в соответствии с правилами", - говорится в сообщении.

До настоящего момента не было принято ни одного решения о приостановлении действия аттестата аккредитации.

По итогам курортного сезона Ростуризм выявил значительное количество жалоб на отели, классификацию которых проводила общественная организация "Объединение граждан по защите прав потребителей "Курортный Крым". Комиссия по апелляциям при Ростуризме рассмотрела претензии и вынесла решение о дополнительной проверке на соответствие звездности отелей. В ходе выездной инспекции трех крымских отелей были выявлены нарушения, связанные с их несоответствием заявленной звездности. Это послужило поводом для проведения Ростуризмом дополнительной документарной проверки организации, сказали в ведомстве.

В курортном сезоне 2021 года Ростуризм неоднократно получал жалобы туристов на несоответствие заявленной категории звездности отелей на курортных территориях, особенно в Краснодарском крае и в Крыму. Ведомство усилило мониторинг за аккредитованными организациями, а также ужесточило контроль за заявленным уровнем звездности. Данные обо всех нарушениях передаются в Роспотребнадзор, за нарушения предусмотрена административная ответственность.

По словам руководителя Ростуризма Зарины Догузовой, повышение качества туристических услуг является ключевой задачей ведомства.

"Сейчас готовим еще ряд выездных инспекций в три региона, где есть крупные курортные территории. Хочу подчеркнуть, что мы не собираемся создавать дополнительную нагрузку на бизнес. Наша общая с бизнесом цель - это довольные и счастливые путешественники, которые с удовольствием будут возвращаться в чистые и комфортные отели на отдых вновь и вновь. Мы как государство должны создать для этого все условия", - подчеркнула она.

О классификации объектов туристской индустрии

Классификация объектов туристской индустрии в России начала действовать с 2011 года. На данный момент в федеральном перечне туристских объектов 16 549 классифицированных гостиниц и 167 аккредитованных организаций.

Ростуризм напомнил, что с 1 января 2022 года классификацию должны проходить все отели без исключения.