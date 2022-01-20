Прямая прокачка газа по "Ямалу - Европе" в Германию не возобновилась

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Реверс газа по газопроводу "Ямал - Европа" из Германии в Польшу продолжается уже целый месяц, следует из данных газотранспортного оператора Gascade. "Газпром" прекратил прокачку газа в Европу по трубе в прямом направлении 21 декабря из-за отсутствия заявок со стороны европейских потребителей.

Реверсные поставки газа по газопроводу из Германии в Польшу не просто продолжаются, а утром достигли почти 1,3 млн куб. м в час, что в пересчете на сутки соответствует объемам порядка 30,4 млн кубометров.

Транснациональный газопровод "Ямал - Европа" проходит по территории четырех стран - России, Белоруссии, Польши и Германии. Его проектная мощность составляет 32,9 млрд куб. м газа в год. Физический поток газа в Германию по "Ямалу - Европе" формируется как разность между реноминациями (уточненные заявки) на поставку в прямом направлении и обратном (на реверс в Польшу). Направление прокачки газа по трубопроводу зависит от заявок, которые газотранспортный оператор получает от клиентов и может меняться из-за получения более высоких номинаций на прокачку в том или ином направлении.

Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что "Газпром" не бронирует мощности газопровода "Ямал - Европа", потому что отсутствуют заявки со стороны европейских потребителей. По его мнению, реверс позволяет европейцам перепродавать газ, купленный по долгосрочным контрактам. "Газпром" также указывал на имеющиеся данные о физическом реверсе газа из Германии в Польшу и далее на Украину.

В "Газпроме" неоднократно отмечали, что компания поставляет газ в Европу согласно заявкам потребителей в соответствии с действующими контрактами. При этом на январь у "Газпрома" забронированы 21,6% предложенных мощностей прокачки по "Ямалу - Европе", или 19,28 млн куб. м газа в сутки, однако прямые поставки по трубопроводу пока не возобновляются. На этом фоне "Газпром" также не забронировал на февраль прокачку газа по "Ямалу - Европе". Это означает, что решение об объемах поставляемого газа по этому газопроводу вновь, как и в декабре, будет приниматься на ежедневных аукционах бронирования.

Экспорт газа российского холдинга в страны дальнего зарубежья в первой половине января 2022 года упал на 41,1% - до 5,4 млрд куб. м. Прокачка по Ямалу - Европе отсутствует, поставки по "Северному потоку" по сравнению с концом 2021 года снизились почти на 7,5%. Кроме того, по данным на сайте "Газпрома", транзит газа через Украину с 1 по 18 января почти в 2,5 раза ниже, чем за аналогичный период прошлого года. При этом по некоторым направлениям (в Болгарию, Турцию, Боснию и Герцеговину) "Газпром" в январе нарастил поставки.