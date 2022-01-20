Не сошлись частотами? Запуск 5G в США привел к отменам и задержкам рейсов

Запуск инфраструктуры 5G возле американских аэропортов стал причиной отмены десятков рейсов в США из разных точек мира. Авиаперевозчики опасаются, что сеть повлияет на работу бортового оборудования и создаст угрозу безопасности полетов. Одновременно операторы связи США уверяют, что запуск 5G в C-диапазоне никак не угрожает авиасообщению. Тем не менее федеральные ведомства сокращают количество рейсов и проводят дополнительные проверки. Разбираемся, с чем связаны опасения транспортных ведомств США и мировых авиаперевозчиков и насколько они оправданны. Международные авиакомпании со среды отменяют или меняют свои рейсы в Соединенные Штаты из-за запуска у американских аэропортов вышек 5G в C-диапазоне (3,7–3,8 ГГц). Некоторые авиаперевозчики и Американский авиарегулятор (FAA) отмечают, что оборудование связи использует те же частоты, что и ряд авиаприборов. Это может создать помехи в работе самолетов и угрозу безопасности.

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Из-за этого FAA выпустило так называемые Уведомления о воздушных миссиях, которые запрещают определенным самолетам приземляться в десятках аэропортов по всей стране. На этом фоне свои рейсы в американские города отменяют компании из разных стран. Так, Emirates Airline — ключевой перевозчик с Востока на Запад — объявила, что из-за сложившейся ситуации приостановит полеты в Бостон, Чикаго, Даллас, Хьюстон, Майами, Ньюарк, Нью-Джерси, Орландо, Флориду, Сан-Франциско и Сиэтл. При этом самолеты продолжают летать в Лос-Анджелес, Нью-Йорк и Вашингтон. О решении отменить или ограничить полеты в США также объявили Air India, All Nippon Airways (АNA), Japan Airlines, British Airways и некоторые другие компании из Азии. Американский авиарегулятор считает, что вышки 5G могут повлиять на приборы показания высоты, играющие на некоторых самолетах ключевую роль при посадке в плохую погоду. "Проблема в пересечении частот 5G и высотомеров. Частоты у них не так чтобы один в один, но близкие. Там возможны помехи, и главное опасение со стороны авиаперевозчиков именно в том, что помехи, наводимые системой связи 5G, могут повлиять на показания приборов, особенно на небольших высотах", — рассказал ТАСС Алексей Синицкий, главный редактор портала "Авиатранспортное обозрение". Поэтому рейсы даже в открытые аэропорты продолжают только самолеты с точными и надежными высотомерами. Однако машинам со старыми счетчиками запрещено приземляться в условиях плохой видимости. Особую озабоченность вызывает Boeing 777 Перевозчики, использующие этот дальнемагистральный самолет, который находится в разных авиапарках уже 30 лет, начали заменять его другими машинами. Свои рейсы на модели 777 отменили японские ANA и Japan Airlines, оставив некоторые перелеты на Boeing 787. В Korean Air Lines заявили, что заменили самолеты серии 777 и 747-8 на шести пассажирских и грузовых рейсах в США.

"Компания Boeing объявила об ограничениях на полеты для всех авиакомпаний, эксплуатирующих Boeing 777, и мы отменили или заменили самолеты для некоторых рейсов в/из США на основании заявлений Boeing", — приводит агентство Associated Press заявления компании ANA. Базирующаяся в Чикаго компания Boeing Co. пока не представила никаких комментариев. При этом источники ​​Reuters в авиаиндустрии указали, что Boeing выпустил технические рекомендации, но ограничения полетов находятся в руках FAA. При этом в обновленный список разрешенных к использованию моделей самолетов регулятор внес и 777, по крайней мере к полетам допускаются самолеты, у которых установлены высотомеры, способные отфильтровывать передачи C-диапазона. Ранее и Boeing, и Airbus уже обращались в Министерство транспорта США и просили отсрочить развертывание сетей 5G вблизи взлетно-посадочных полос аэропортов. Властям США нужно больше времени Отвечающие за запуск 5G операторы связи AT&T и Verizon уже дважды согласились отложить развертывание сети — в декабре и снова в начале января, — чтобы попытаться найти компромисс с авиационной отраслью, FAA и другими заинтересованными сторонами. Предполагалось, что за это время Министерство транспорта успеет установить буферные зоны без 5G вокруг ряда ключевых аэропортов и обеспечит безопасность выполнения рейсов. Однако к 16 января ведомство одобрило выполнение только 46% перелетов. По состоянию на 20 января эта цифра увеличилась до 62%. На минувшей неделе FAA и Минтранс попросили у операторов новой отсрочки. К этому же призвали и крупнейшие американские авиаперевозчики, указывая, что иначе из соображений безопасности им придется отменить значительное количество полетов. США и так испытали серьезные перебои с авиасообщением в праздничный сезон из-за распространения "омикрона". "Мы должны предоставить FAA и авиационной отрасли больше времени для тщательной оценки рисков развертывания [5G], чтобы избежать потенциально катастрофических сбоев [в воздушном сообщении]", — заявил председатель комитета по транспорту и инфраструктуре Палаты представителей Конгресса США Питер Дефазио (демократ, от штата Орегон). Что говорят операторы связи Компании AT&T и Verizon лишь частично уступили требованиям авиаперевозчиков и авиарегуляторов. При этом они согласились отложить включение некоторых вышек вокруг аэропортов, что должно уменьшить число отмененных рейсов.