Матвиенко: Крым поступательно развивается, реализуя масштабные инфраструктурные проекты

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 января. /ТАСС/. Крым поступательно развивается, реализуя масштабные инфраструктурные проекты, наращивая производственные мощности, отметила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в поздравлении с Днем Республики Крым.

"Крым во все времена был надежным форпостом Отечества, сыграл важную роль в укреплении могущества нашей страны в бассейнах Черного и Азовского морей, защите ее территории от неприятельских полчищ в годы суровых испытаний. Не раз доказанные в ожесточенных столкновениях с врагом ратное мастерство и мужество крымчан навсегда вписаны в хронику Великой Отечественной войны, а город-герой Керчь и город воинской славы Феодосия стали немеркнущими символами стойкости и массового героизма советских людей. Сегодня субъект Российской Федерации поступательно развивается. Реализуются масштабные инфраструктурные проекты, наращиваются производственные мощности, успешно работают промышленные и сельскохозяйственные предприятия", - написала Матвиенко.

Матвиенко отметила, что органы государственной власти Крыма многое делают для повышения уровня жизни людей, большое внимание уделяют поддержке предпринимательских инициатив, формированию благоприятного инвестиционного климата, укреплению туристско-рекреационного потенциала региона.

"Уверена, что жители республики будут и в дальнейшем вносить весомый вклад в решение общенациональных задач, добиваться новых успехов на благо своей малой родины. Желаю всем добра и процветания", - добавила Матвиенко.

20 января 1991 года в Крыму состоялся первый в истории Советского Союза референдум, на котором более 93% (1,34 млн человек) проголосовавших жителей полуострова одобрили воссоздание Крымской Автономной Советской Социалистической Республики. По итогам плебисцита полуостров получил автономию, но в составе Украинской ССР.

День Республики Крым стал официальным праздником в декабре 2014 года, когда соответствующий закон принял местный парламент.