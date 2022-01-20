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Власти Москвы выделили более 857 млн рублей на реставрацию памятников архитектуры

За счет этих средств среди прочего проведут работы по воссозданию четырехъярусного иконостаса XVIII в. в Церкви св. апостолов Петра и Павла

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Власти Москвы выделили 857,8 млн рублей на реставрацию памятников архитектуры, сообщила пресс-служба столичной мэрии по итогам заседания президиума правительства столицы.

"Правительство Москвы выделило 857,8 млн рублей на проведение работ по сохранению и реставрации ряда памятников архитектуры. Постановления по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин", - говорится в сообщении.

В частности, за счет выделенных средств будут проведены работы по воссозданию четырехъярусного иконостаса XVIII в. в Церкви св. апостолов Петра и Павла и реставрации исторического здания Московского городского Мещанского училища (теперь - Горный институт МИСиС).

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