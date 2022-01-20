В АТОР заявили, что запуск программы туристического кешбэка удвоил продажи туров по России

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Объем продаж туров по России в первые два дня действия программы туристического кешбэка вырос от 60% до 100%. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России.

"По данным ведущих игроков рынка внутреннего организованного туризма, 18 и 19 января, в первые два дня акции с кешбэком за туры по России, объемы дневных продаж выросли от 60% до 100%. В частности, о двукратном приросте среднедневных объемов говорят в "Дельфине" и "Алеан", - говорится в сообщении.

По мнению туроператоров, такой рост продаж обусловлен отложенным спросом и ожиданием туристами нового этапа программы. В дальнейшем превышение показателей над средними по сезону благодаря кешбэку будет на уровне 25-30%, предположил генеральный директор "Дельфина" Сергей Ромашкин. В TUI Россия рассказали, что первое бронирование тура по акции было сделано спустя несколько минут после запуска программы. Клиенты компании забронировали тур в Сочи на начало марта.

По данным АТОР, Краснодарский край является лидером в бронированиях по акции с кешбэком. В основном туристы выбирают Сочи, где можно отдохнуть как в приморском, так и в горнолыжном кластере. Доля Сочи в бронированиях у ведущих игроков рынка занимает от 23% до 74%. Второе место по спросу занимают санатории Кавминвод (от 6% до 15% бронирований), третье - Крым и в целом туры на горнолыжные курорты (от 6% до 14%).

В ассоциации отметили, что основная масса бронирований туров с кешбэком - от 50% до 68% - приходится на февраль и март, так как эти месяцы больше всего подходят для горнолыжного отдыха. Еще около 20% бронирований приходится на апрель, порядка 15% - на январь. Средний чек тура, приобретаемого в первые дни акции с кешбэком, варьируется от 41 тыс. рублей до 53 тыс. рублей на двоих. Среднее количество туристов в заявках колеблется от 2 до 2,3, а средняя длительность путевок составляет семь ночей.